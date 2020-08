PM cumpre mandado de prisão, recupera veículos e captura foragido em Piúma e Anchieta

Durante a Operação Sentinela, policiais militares da 10ª Companhia Independente realizaram diversas apreensões em Piúma e Anchieta. As ações foram realizadas em conjunto com a Polícia Civil nessa quinta-feira (27).

No bairro Céu Azul, em Piúma, foi localizado um indivíduo com mandado de prisão em aberto que havia se evadido em outra ocorrência onde foi apreendido um simulacro de pistola e nove buchas de maconha. O detido foi apresentado na Delegacia da mesma cidade do fato.

Em Mãe-bá, foi localizado um homem que estava foragido do sistema prisional, sendo ele detido e conduzido para a Delegacia de Guarapari.

Ainda no mesmo bairro de Anchieta, foi apreendida uma motocicleta CG Titan 160 de cor vermelha, que havia sido roubada na ultima terça-feira (25). Após denúncias de que a moto roubada estaria circulando no bairro, policiais militares conseguiram localizá-la quando em patrulhamento. Foi feito contato com o proprietário da motocicleta que pôde recuperar seu veículo.

Em outra ação, policiais militares localizaram em Piúma uma motocicleta clonada, com chassi adulterado.