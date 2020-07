PM apreende arma de fogo e entorpecentes em Piúma

Na tarde deste domingo (26), ações dos policiais militares da 10ª Companhia Independente resultaram na apreensão de arma de fogo, entorpecentes e materiais utilizados para o tráfico.

Após receberem uma denúncia de uma festa onde haveria armas e drogas, equipes de policiais de serviço prosseguiram ao local apontado no Centro de Piúma. No endereço, após observação foi realizada abordagem a um dos suspeitos que portava sete pinos de cocaína.



Foram realizadas buscas no veículo que o abordado utilizou e na sua residência, onde foram encontrados ainda uma arma de fogo carregada com seis munições, duas sacolas cheias com pinos plásticos vazios tradicionalmente utilizados para embalar cocaína, além de anotações características de dívidas de tráfico e a quantia de R$ 2900,00 em dinheiro.

Ainda no domingo, após acionamento, militares prosseguiram até o bairro Portinho onde também estaria havendo um baile funk, ao chegarem no local, vários indivíduos evadiram-se em carros e motos, porém foi possível abordar um casal que tentou fugir. Na abordagem só possuíam dinheiro, mas após serem liberados, policiais que se encontravam desembarcados em outro ponto os flagraram desenterrando da areia o ilícito que haviam escondido anteriormente.



Após saírem do local e serem acompanhados pela equipe policial, tentaram novamente dispensar o material ilícito, porém aos policiais lograram êxito em deter o casal com oito pinos de cocaína e R$ 530 em espécie. O casal já é conhecido por corroborar com o tráfico de drogas no município.

Todo ilícito apreendido e detidos foram entregues e apresentados na delegacia de plantão para providências.