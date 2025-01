PM prende suspeitos com mandato de prisão em Guarapari

Policiais Militares do 10º Batalhão detiveram dois suspeitos com mandado de prisão em aberto e apreenderam drogas no município de Guarapari na última quarta-feira (22).

Durante a tarde, por volta das 16h, militares detiveram um indivíduo que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. O mesmo atuava traficando drogas no bairro Muquiçaba.

À noite, por volta da 21h, dois suspeitos foram detidos em outra ação no bairro Santa Mônica. Os mesmos estavam traficando entorpecentes, sendo encontrado em posse deles 60 buchas de maconha e 316 pinos de cocaína.

Após verificações constatou-se que um dos abordados estava com mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execuções Penais em Vila Velha.

Por volta das 23h outro suspeito foi detido no bairro Santa Mônica. O mesmo estava em posse de 11 bolas de PAC e R$ 140,00 em dinheiro.

Durante a madrugada, por volta das 02h, três indivíduos foram avistados pelos policiais próximo a um ponto de ônibus no bairro São Gabriel. Os mesmos se evadiram ao perceber a aproximação policial, deixando para trás 23 buchas de maconha, 20 pedras de crack e 08 pinos de cocaína.

Os envolvidos nas ocorrências foram detidos e encaminhados para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos.