PMES ministra palestra sobre segurança no trânsito em Guarapari

today15 de dezembro de 2025 remove_red_eye77

A Polícia Militar do Espírito Santo, por meio do 10º Batalhão, participou na manhã desta segunda- feira (15), da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT 2025).

Atendendo à solicitação encaminhada ao Comando da Unidade, o Tenente Gomes e a Sargento Adriana ministraram a palestra com o tema “Segurança no Trânsito – Riscos Reais e Comportamentos Preventivos”, abordando situações cotidianas do trânsito, fatores de risco, atitudes responsáveis e a importância da prevenção de acidentes.

A ação teve como objetivo conscientizar os participantes sobre a adoção de comportamentos seguros, reforçando a preservação da vida e a redução de ocorrências no trânsito.

A participação da Polícia Militar em iniciativas como esta reafirma o compromisso da Instituição com a educação, a prevenção e a promoção da segurança viária junto à sociedade.