today2 de maio de 2025 remove_red_eye28

Poliana Senna é a nova Miss Universe Cachoeiro de Itapemirim 2025 e faz história como a primeira miss mãe representando a cidade, até o momento, também é a única candidata ao Miss Universe ES

A beleza, a elegância e a representatividade ganharam um novo nome: Poliana Senna. Após a desistência, por motivos pessoais, da então eleita Maria Eduarda, a organização do Miss Universe Cachoeiro 2025 anunciou oficialmente que Poliana assume a coroa e a faixa da sua cidade, considerado o maior evento de beleza do mundo.

Poliana foi a segunda colocada na disputa e também consagrada campeã na categoria Miss Popular, com uma expressiva votação do público nas redes sociais. Sua ascensão ao título reafirma não só seu merecimento, mas também o carinho e o apoio que conquistou da população de Cachoeiro e de todo o Espírito Santo.

Além da conquista, Poliana Senna entra para a história como a primeira Miss Universe mãe do Espírito Santo, quebrando paradigmas e abrindo espaço para uma nova geração de mulheres que representam beleza, força, maternidade e empoderamento.

“É uma honra imensa assumir esse título. Representar Cachoeiro no maior concurso de beleza do mundo é uma responsabilidade que carrego com orgulho e gratidão. Quero ser inspiração para muitas mulheres que, como eu, sonham alto, mesmo diante dos desafios da vida”, declarou Poliana, emocionada.

A organização do Miss Universe Cachoeiro também prestou solidariedade a Maria Eduarda, agradecendo sua participação e desejando força nesse momento pessoal.

Com a coroa em boas mãos, Poliana Senna promete levar o nome de Cachoeiro do Itapemirim com brilho e autenticidade ao cenário nacional e internacional da beleza.