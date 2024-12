Polícia Civil prende casal suspeito de assassinar pedreiro em Piúma

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, prendeu, nessa segunda-feira (02), um casal — um homem de 41 e a mulher de 32 anos – suspeitos de assassinar o pedreiro Gilson dos Santos Carriço, de 57 anos. O crime ocorreu na última sexta-feira (29), no bairro Lago Azul, em Piúma.

O homem e a mulher foram detidos em cumprimento a um mandado de prisão preventiva na sede da Delegacia de Piúma, onde compareceram para prestar esclarecimentos sobre o homicídio. Durante a oitiva, ambos confessaram a autoria do crime e indicaram o local onde estava a arma utilizada.

Gilson dos Santos Carriço foi morto a facadas debaixo de uma árvore, em um lote que dá acesso ao campo do bairro Lago Azul. Momentos após o crime, os suspeitos foram vistos portando uma faca e seguindo em direção ao bairro Niterói.

“Os suspeitos foram presos por homicídio qualificado, em que não houve possibilidade de defesa da vítima. Eles alegaram que a suspeita foi assediada pela vítima um dia antes do crime. Segundo o relato, ela teria contado ao companheiro, que ficou furioso e acabou matando a vítima com golpes de faca. A arma do crime foi encontrada, apreendida e será encaminhada à perícia”, informou o titular da Delegacia de Polícia de Piúma, delegado Vitor Alano.

Os conduzidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.