Polícia de Presidente Kennedy procura por autor de homicídio

today19 de setembro de 2024 remove_red_eye10

Joceí Rosa, de 61 anos, está sendo procurado pela morte de Milena Cristine Florenço de Souza, de 26 anos. O ato covarde aconteceu na frente dos filhos dela dia 08 de setembro.

O fato se deu por motivo fútil: briga de vizinhos. O caso ganhou enorme repercussão pela covardia, pois foi cometido sem chance de defesa, além de ter sido flagrado pelas câmeras de segurança da cidade.

A pedido da polícia civil do ES a justiça de Presidente Kennedy decretou a prisão preventiva do imputado, bem como expediu mandados de busca e apreensão para 6 endereços ligados ao suspeito.

A diligência, cumprida dia 17 último, não encontrou o suspeito e o mesmo está na condição de foragido.

A delegacia de polícia de Presidente Kennedy pede que caso alguém tenha informação do paradeiro do autor, denuncie através do 181.