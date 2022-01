Polícia divulga lista dos criminosos mais procurados do Espírito Santo

As identidades dos 12 criminosos mais procurados do Espírito Santo foram divulgadas em uma lista pela Polícia Civil nesta terça-feira (11).

Segundo as investigações, tratam-se de líderes de facções com forte atuação em regiões da Grande Vitória. A polícia pede colaboração da população capixaba para encontrar os foragidos.

“São homicidas, indivíduos extremamente violentos. Não tem nada de bom aí. Esperamos que a população nos ajude nessa empreitada de prender esses criminosos”, disse o delegado responsável pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, Romualdo Gianordoli.



O número um da lista é Fernando Moraes Ferreira Pimenta, conhecido no mundo do crime como “Marujo”. Ele é apontado como chefe de uma organização criminosa que atua na Grande Vitória. É envolvido no crime desde 2014 e possui extensa ficha criminal. Contra ele há cinco mandados de prisão em aberto.



“Alguns desses [como o Marujo] conseguiram poder financeiro tão grande que podem ficar escondidos em favelas do Rio de Janeiro para se esconder”, declarou o delegado.

“Loló”, que era o quarto mais procurado no Espírito Santo, foi preso — Foto: Reprodução/TV Gazeta.

A polícia conseguiu prender Paulo Ricardo Ferreira Souza, o “Loló”, de 25 anos, que era o quarto mais procurado no Espírito Santo. Ele era o chefe da organização criminosa que provocava tiroteios em Planalto Serrano, na Serra, ordenando ataques a gangues rivais.



Caso tenha informações a respeito sobre algum dos procurados, é possível informar a polícia pelo Disque-Denúncia, por meio do número 181.



