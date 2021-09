Polícia Rodoviária Federal aprimora infraestrutura no Espírito Santo

Na tarde desta quinta- feira, (2), o Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, recebeu o Deputado Federal Evair Melo, juntamente com o Chefe de Gabinete, Marcelo Araújo. Na ocasião, foram debatidas questões acerca das obras planejadas e realizadas pela PRF no estado do Espírito Santo (ES).

Prevista para ser inaugurada nas próximas semanas, a Unidade Operacional (UOP) da PRF, na área rural de Brejetuba (ES), será a pioneira desses novos projetos. A região será beneficiada com mais segurança e servirá como referência para a população dos municípios de Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo, Ibatiba, Irupi e Iúna.

Além disso, a PRF tem em seu planejamento, para até 2022, inaugurar mais unidades pela região. Também existe a previsão de iniciar a construção de uma delegacia no Município de Serra (ES), em novembro, e de finalizar o projeto da nova superintendência no começo do ano que vem.