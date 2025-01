Policiais da Patrulha Escolar do 10º Batalhão recebem homenagem

today3 de janeiro de 2025 remove_red_eye47

Na tarde desta sexta-feira (03) militares integrantes da Patrulha Escolar do 10º Batalhão da Polícia Militar, em Guarapari, foram homenageados.

A ação foi uma iniciativa da diretora da escola EMEF Presidente Costa e Silva, Erli Gegenheimer da Silva e da diretora adjunta, Lídia Nunes P. dos Santos.

Na ocasião, os policiais receberam uma placa com descrições de agradecimento pela atuação da Patrulha escolar no ano de 2024. “A Patrulha Escolar é muito mais do que uma força de segurança, ela é uma parceira essencial na construção de um ambiente educativo seguro e acolhedor. Hoje, queremos manifestar a nossa admiração e agradecimentos por esse trabalho”, destacou a diretora Erli.

Os policiais homenageados também se manifestaram, ressaltando a importância da parceria com a escola e agradecendo pela homenagem. “Este reconhecimento nos motiva ainda mais a continuar nosso trabalho com dedicação e responsabilidade”, afirmou sargento Guilherme, militar mais antigo da equipe.

Também receberam homenagem o Major Lourencini, subcomandante da Unidade, e o Major Scardini representando o comando da 1ª Companhia do 10º BPM – área onde a escola é situada.