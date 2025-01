Polo Cervejeiro: Viana inaugura quinto campo de lúpulo

O Polo Cervejeiro de Viana, primeiro público do país, segue se desenvolvendo para criar um turismo de experiência único na cidade. O quinto campo de lúpulo particular foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (17) no Sítio Paraíso, em Formate, na região rural vianense.

Com este novo campo, o município passa a contar com a capacidade de produção de mais de 1.500 quilos de lúpulo, impulsionando a cidade enquanto a capital estadual deste importante insumo para produção de cerveja.

A inauguração contou com o plantio simbólico de mudas de lúpulo feito pelo prefeito em exercício Fábio Dias, secretário executivo do Polo Cervejeiro Francisco Sizino, pelo secretário de Agricultura Ledir Porto, além de vereadores e autoridades.

“Hoje a cidade de Viana é reconhecida como a capital estadual da logística e grande produtora rural da Grande Vitória, mas com nossa capacidade de reinventar e inovar, conseguimos diversificar nossas produções e implementar uma nova cultura com o lúpulo e conseguimos ter sucesso”, afirmou o prefeito em exercício, Fábio Dias.

“Este é o sétimo campo de lúpulo construído em Viana e o quinto em produção do insumo. Estamos fomentando entre os produtores o desenvolvimento dessa nova cultura e vamos além com a aquisição de máquinas de beneficiamento para o lúpulo, como um peletizador e um secador. Com isso, o insumo produzido em Viana terá ainda mais valor agregado e acesso ao mercado cervejeiro”, disse Sizino, secretário executivo do Polo Cervejeiro.