Praia dos Castelhanos, em Anchieta, apresenta pratos do Festival da Moqueca Capixaba

Nesta terça-feira (30), os moquequeiros e moquequeiras de Castelhanos receberam a imprensa e cerca de 60 convidados para apresentação dos pratos que serão oferecidos durante o 6º Festival da Moqueca Capixaba, que começa no próximo dia 7 de setembro.

A desgustação mostrou um pouco das delícias que esperam os visitantes do balneário durante o mês de setembro.

Foram nove tipos de moquecas, com peixes variados e mais um prato especial apresentado pela Escola Família de Turismo – EFTUR.

Sempre na panela de barro, ícone da culinária capixaba, possuem acompanhamentos variados, de acordo com o restaurante ou quiosque, e vão desde pão com a moquequinha de camarão até o tradicional pirão de farinha de mandioca.

Este ano, o festival começa no feriado da Independência quando também é comemorado o Dia Municipal da Moqueca Capixaba e encerra-se no dia 30/9, Dia Estadual da Moqueca Capixaba.

No dia 10 de setembro, na Praça da Moqueca, será preparado o Moquecão, em panelas de barro com mais de 1 metro de diâmetro.“Os balneários de Anchieta além de praias lindas, possuem excelentes meios de hospedagem e ótimos restaurantes prontos para receber os turistas com gastronomia de qualidade”, destacou o secretário de governo do município, jornalista Flávio Simões, que esteve presente no evento de lançamento do festival.

Pratos do 6º Festival da Moqueca Capixaba

– Batelão Moquecaria e Restaurante (moqueca de baiacu salgado com banana da terra);

– Beer Burguer Bar (moqueca de dourado);

– Botiquim da Cultura (moqueca de robalo com camarão);

– Cantina Di Vera (moqueca de camarão);

– Mercado do Tião (moqueca de baiacu com camarão);

– Quiosque do Grandinho (moqueca de robalo);

– Quiosque Doce Prazer (moqueca de filé de dourado com camarão);

– Quiosque Rota do Mar (moqueca de dourado);

– Restaurante Taberna da Praia (moqueca de dourado com camarão);

– Tayo (moqueca de camarão);

– Prato especial da EFTUR (Xaréu a Pajé Guaçu).