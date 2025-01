Praia Maria Neném: um refúgio natural no meio da cidade de Piúma

A Praia Maria Neném é um verdadeiro oásis de tranquilidade, perfeito para quem busca sossego e contato direto com a natureza. Com sua ampla extensão de areia e uma paisagem preservada, a praia é pouco frequentada por turistas, garantindo um ambiente calmo e agradável para relaxar e apreciar a beleza natural do local.

Esse aspecto de recanto bucólico é cercado por residências e apresenta poucos comércios. A presença de coqueiros e castanheiras ao longo da orla acrescenta um charme especial, criando um cenário ideal para momentos de contemplação e descanso.

A Praia Maria Neném também é conhecida por suas areias monazíticas, famosas por suas propriedades medicinais. Especialistas apontam que essas areias podem ser benéficas no tratamento de diversas condições de pele, como psoríase e dermatite, atraindo visitantes em busca de alternativas terapêuticas.

Apesar da calmaria da paisagem, o mar da Praia Maria Neném apresenta ondas pequenas e condições ideais para a prática de esportes aquáticos como o kitesurf. O local conta, inclusive, com uma escola especializada que oferece aulas para iniciantes e locação de equipamentos, tornando a praia um destino atraente para esportistas e aventureiros.

Outro diferencial é a água do mar, que se mantém quente e cristalina durante a maior parte do ano, proporcionando banhos refrescantes e momentos de lazer para os visitantes.

Com sua combinação de tranquilidade, beleza natural e oportunidades de lazer, a Praia Maria Neném se firma como um destino único, perfeito para quem deseja fugir da emergência urbana e se reconectar com a natureza.

fonte Prefeitura de Piúma