Pré-lançamento da biografia de Theodorico Ferraço emociona Cachoeiro

today13 de maio de 2025 remove_red_eye71

Na manhã desta terça-feira (13), Cachoeiro de Itapemirim viveu um momento marcante com o pré-lançamento da biografia de um dos nomes mais emblemáticos da política nacional: Theodorico de Assis Ferraço. O evento, realizado na cidade onde construiu sua carreira e seu legado, reuniu amigos, familiares, lideranças políticas e os secretários que integram sua atual gestão — a quinta como prefeito do município.

O livro, intitulado “O Enigma Ferraço – A saga do político mais longevo do Brasil”, é assinado pelo jornalista, biógrafo e membro da Academia Espírito-santense de Letras, Romulo Felippe. Com uma narrativa que mistura jornalismo investigativo, história e literatura, a obra promete revelar os bastidores de seis décadas de vida pública do político cachoeirense, que se tornou um verdadeiro ícone da política brasileira.

Estiveram presentes no evento a primeira-dama Norma Ayub, o governador em exercício Ricardo Ferraço (filho de Theodorico), a filha Patrícia Ferraço, além de amigos e aliados políticos históricos. Em seu discurso, Ricardo se emocionou ao falar da trajetória do pai.

“É impossível não se emocionar. Meu pai é uma referência nacional. Um homem que nunca deixou de lutar pelo que acredita. Ele transformou vidas, defendeu causas justas e escreveu, com coragem, parte da história deste país. Este livro é um testemunho da grandeza de sua jornada”.

O autor da biografia, Romulo Felippe, destacou o desafio e a responsabilidade de narrar a história de um personagem tão influente.

“Biografar Ferraço foi como escalar uma montanha repleta de desafios e surpresas. Ele é um personagem raro, vivo, que protagonizou momentos decisivos da política brasileira. Esta obra é, acima de tudo, um tributo à imprensa e à memória política do nosso tempo”.

Theodorico Ferraço, com seu estilo direto e característico, revelou que ainda não leu o livro.

“Dei total liberdade ao Romulo para escrever o que achasse importante. Fiz questão de não ler antes do pré-lançamento. Queria sentir a reação das pessoas e a emoção do momento. Tem histórias aí que eu mesmo não lembrava mais”, comentou, arrancando aplausos.

A obra percorre a trajetória do político desde seu nascimento em 1937, poucos dias após a instauração do Estado Novo de Getúlio Vargas, passando por suas passagens como deputado estadual, federal, vice-governador e prefeito, até sua consagração como o político com maior longevidade em atividade no Brasil.

O livro já é considerado uma peça essencial para entender não apenas a vida de Theodorico Ferraço, mas também a história recente da política brasileira.