Prefeito Arnaldinho Borgo recebe apoio do PP em Vila Velha

today5 de agosto de 2024 remove_red_eye52

Anúncio foi feito pelo presidente estadual do progressista, deputado federal Josias da Vitória, durante reunião com o prefeito

O Partido Progressista (PP) confirmou, nesta segunda-feira (5), apoio à reeleição do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos). O anúncio foi feito pelo presidente estadual do PP, deputado federal Josias da Vitória, durante reunião com Arnaldinho e com o presidente do Podemos em Vila Velha, deputado federal Victor Linhalis.

No último sábado (03), o partido realizou a convenção que deliberou que não teria candidatura própria à prefeitura e designou à Executiva Municipal e Estadual a prerrogativa de finalizar as conversas para coligação majoritária.

“O PP está na nossa grande aliança para fazer Vila Velha avançar ainda mais. Agradeço às lideranças progressistas e de todos os partidos que decidiram seguir com a gente pensando no futuro ainda melhor para os moradores da nossa amada Vila Velha. Unidos, vamos trabalhar firme para continuar transformando a história da nossa cidade”, ressaltou Arnaldinho.

Ao destacar a parceria, Da Vitória afirmou que Arnaldinho tem realizado uma “excelente gestão” em Vila Velha e que a decisão conta com o aval do deputado federal Evair de Melo (PP). “Após diálogos internos, o PP decidiu apoiar Arnaldinho por toda a transformação que ele realiza na cidade. Estamos juntos para Vila Velha continuar avançando”, disse Da Vitória.

Além do Podemos e do PP, os partidos PSB, MDB, Agir, PRD, PDT, PSD, Novo, PMB, Republicanos, União Brasil e DC estão na coligação que apoia a candidatura à reeleição de Arnaldinho.

Na última sexta-feira (2), Arnaldinho anunciou o nome de Cael Linhalis (PSB) como vice-prefeito na chapa. Morador de Vila Velha há mais de 20 anos, Cael foi servidor de carreira da Caixa Econômica Federal por 33 anos, onde se aposentou em 2017, como superintendente do banco no Espírito Santo; atuou por quatro anos como presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan); foi professor universitário por 10 anos; e integrou a equipe de secretariado de Arnaldinho, comandando a pasta de Planejamento por quase um ano.