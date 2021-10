Prefeito de Barra de São Francisco vai apresentar arrecadação e despesas em praça

Com nove meses de administração, o prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo Euzébio dos Anjos, visando prestar contas à população do município, divulgou o que foi arrecadado e os gastos da gestão.

“Eu prometi que faria a publicação desde o primeiro mês, mas tivemos vários problemas técnicos que impediram isso. Agora, porém, sanados os problemas, podemos honrar o compromisso e começamos a publicar o balancete com o mês de agosto. E, a partir de agora, será feito todo mês. A gente precisa publicar depois de 30 dias para permitir a atualização e conferência de todos os dados”, disse Enivaldo.

Além de prestar contas na mídia, o prefeito pretende colocar um painel na praça central, pois ainda existem pessoas que não tem acesso a internet e um livro físico será deixado com o chefe de gabinete, junto com uma ata. “Quem for lá conferir, assina a ata, é muito importante que a população participe, fiscalize e investigue se está correto. O dinheiro é do povo da cidade e é a ele que devemos prestar contas”, finaliza o prefeito.

foto Hugo Binda/ALES