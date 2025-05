Prefeito de Cachoeiro se reúne com organizadores da Stone Fair

today29 de maio de 2025 remove_red_eye55

Na manhã desta quinta-feira (29), o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, recebeu representantes da organização da Cachoeiro Stone Fair para tratar da 36ª edição do evento, que acontecerá de 26 a 29 de agosto de 2025. A reunião contou com a presença da empresa Milanez & Milaneze, do Centrorochas, Sindirochas, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Sindifer (Sindicato das Indústrias Metal Mecânicas do Sul do Espírito Santo).

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da feira para o desenvolvimento econômico do município e reforçou seu compromisso com a criação da Cidade Industrial de Pacotuba, iniciativa que busca fortalecer a cadeia produtiva local.

“Estamos empenhados em alavancar a economia de Cachoeiro. Gerar emprego e renda para nossa população é a nossa prioridade. A Stone Fair é uma vitrine mundial para o nosso setor de rochas e precisamos estar preparados para receber cada vez mais investidores e compradores”, afirmou Ferraço.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jean Cypriano, também apresentou as ações da Prefeitura para apoiar o setor, reforçando a parceria com os organizadores da feira e com as entidades do segmento industrial.

A 35ª edição da Cachoeiro Stone Fair, realizada em 2024, foi um marco para o setor: o evento recebeu 18 mil visitantes, sendo 30% de novos participantes, vindos de todos os estados do Brasil, além de 25 países. Entre os principais visitantes internacionais estiveram representantes dos Estados Unidos, China, Itália, Índia, Portugal e Coreia do Sul.

A expectativa agora é que a 36ª edição supere os números anteriores, consolidando Cachoeiro como referência mundial no setor de rochas ornamentais e fortalecendo a economia local com geração de empregos, novos negócios e atração de investimentos.