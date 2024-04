Prefeito de Guarapari assina ordem de serviço para conclusão da orla de Meaípe

O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, assinou nesta quarta-feira, 03, a ordem serviço para conclusão da orla de Meaípe, na presença do vice-prefeito Leozildo Dias, o secretário de Obras, Emanuel de Oliveira, a secretária de Educação Tamili Mardegan, os vereadores Dito Xaréu, Dudu Corretor, Kamila Rocha, além de lideranças e empresários.

Edson faz muitos planos para Meaípe e entre eles está a realização do Festival de Frutos do Mar com atrações musicais e culturais: “Vamos tornar essa orla ainda mais bonita e atrativa. Após conclusão da obra iremos realizar aqui o primeiro Festival de Frutos do mar, nos moldes do Esquina da Cultura, para movimentar o turismo e fortalecer o comércio da nova orla de Meaípe”, disse o prefeito.

Nesta quinta-feira (04), o prefeito assinará também a ordem de serviço para asfaltamento e drenagem do trecho de Santa Luzia a Todos os Santos. A cerimônia será às 18h, no salão comunitário da igreja católica.

Serão oito quilômetros de asfaltamento e drenagem. A obra é muito desejada pelos moradores da região, que contam com essa pavimentação para facilitar o escoamento de suas produções. Para Edson Magalhães a região de Todos os Santos ajudará na expansão do turismo de montanhas no município.