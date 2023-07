Prefeito de Itapemirim participa de apresentação de cronograma para extensão da ferrovia

today12 de julho de 2023 remove_red_eye88

Nesta quarta-feira (12) o prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha, esteve no Palácio Anchieta, em Vitória, onde participou da solenidade de apresentação do cronograma para a implantação da extensão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) entre Santa Leopoldina e Anchieta.

Na ocasião foi falado ainda sobre a segunda etapa, que deverá fazer a ligação da ferrovia até a divisa com o Estado do Rio de Janeiro, em Presidente Kennedy, o que contemplará em seu trajeto o Município de Itapemirim.

“O Ramal Anchieta será de grande importância para o Sul do Estado e ainda melhor quando todo trecho sul for concluído”, destacou Dr. Antônio Rocha, enfatizando a expectativa de melhoria na logística, geração de emprego, e o crescimento do desenvolvimento econômico da região como fatores a se comemorar.

O evento contou com a presença do governador Renato Casagrande; do vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço; do Diretor da Vale do Rio Doce, Marcelo Sampaio; lideranças empresariais; e autoridades políticas.

Casagrande destacou em sua fala a importância do apoio dos prefeitos para o sucesso da conclusão das ampliações: “A Vale é uma potência mundial que está assumindo um compromisso público de fazer a ferrovia. A partir de agora tem cronograma, prazo e todos nós podemos ajudar. Os gargalos agora são as desapropriações e licenças ambientais. Os prefeitos podem nos ajudar muito na questão das desapropriações. Vamos fazer nossa parte para dar suporte para a empresa iniciar o mais rápido possível as obras,” enfatizou.