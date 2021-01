Prefeito de Piúma em coletiva de imprensa diz que vai gerar economia de meio milhão de reais com junção de secretarias

O prefeito eleito de Piúma, Paulo Cola, e seu vice pastor Ezequias, receberam nesta tarde de segunda-feira (08), a imprensa regional em sua primeira coletiva após a vitória nas urnas.

Após as apresentações dos veículos de comunicação, Paulo Cola abriu o evento falando da transparência que seu governo terá com a imprensa e com a população. Mencionou a importância de manter um canal aberto com os jornalistas, priorizando a prestação de contas das iniciativas do município.

Ele afirmou ainda que o foco do governo será revolucionar a administração pública e transformar o potencial turístico que Piúma tem. “Já nos próximos meses vamos começar a construir um turismo mais inteligente, de maneira mais rápida, limpa e sustentável com o intuito de trazer recursos para dentro do nosso município. É inadmissível não termos um calendário anual de turismo. Nós vamos transformar as secretarias de Piúma em algo mais profissional”, disse o prefeito.

No decorrer do encontro, que aconteceu na Secretaria de Assistência Social, o prefeito apresentou para a imprensa o secretariado de sua gestão e enfatizou que conseguiu enxugar 3 secretarias fazendo uma junção, sem causar nenhum prejuízo na questão da prestação de serviço, e ainda gerando uma economia de cerca de meio milhão de reais.

Ao final, a Secretária de Saúde, Dra. Thaynara Oliveira se apresentou e falou sobre a Covid-19 no município. “O nosso projeto a curto prazo é colocar uma tenda no hospital com atendimento externo para a Covid-19 e direcionar um fluxo diferenciado como tem que ser. Piúma não tem teste suficiente, nunca houve compra de teste rápido para o município. A gente já está viabilizando a compra desses testes e a previsão é que até a semana que vem já estaremos com essa tenda no hospital. Eu peço a população que tenha um pouco de paciência, porque em um dia ou um mês, a gente não consiga solucionar todas essas demandas, mas a equipe está trabalhando. A humanização já está sendo feita”, finalizou.

Secretários

Secretaria de Administração/Fazenda e Finanças: Sebastião Elias Campos Júnior

Secretaria de Educação: Alzimaira Layber Marcarini

Secretaria de Saúde: Dra. Thaynara Oliveira

Secretaria de Obras e Serviços: Renan Missagia

Secretaria de Assistência Social: Ezequias Ferreira do Nascimento

Secretaria de Agricultura e Pesca: Fábio Oliveira

Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente (durante dois meses): Gustavo Meyrellis

Secretaria de Governo e Planejamento: Rafael Antônio Martins

Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes: Juarez Taylor

Chefe de Gabinete: Lenilce Carvalho

Procuradoria Geral Municipal: Letícia Martins Gomes Ludgero

Controladoria Geral Municipal: Wando Belff da Costa