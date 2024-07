Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, avança no diálogo com o PP

O Prefeito de Vila Velha e candidato à reeleição, Arnaldinho Borgo (Podemos) se reuniu, nesta terça-feira (30), com o presidente estadual do PP, deputado federal Josias da Vitória, e o também deputado federal Evair de Melo (PP).

“Avançando no diálogo com lideranças do PP para ampliar nossa coalizão partidária. Estamos cada vez mais próximos”, destacou Arnaldinho.

Um dia antes, na segunda-feira (29), o PP decidiu que não terá candidatura própria na eleição majoritária. Na véspera, o prefeito de Vila Velha já tinha tomado um café com Da Vitória.

A ampla aliança partidária que apoia Arnaldinho conta com outros 11 partidos: PSB, MDB, Republicanos, Novo, PRD, Agir, PMB, PDT, PSD, União Brasil e DC.