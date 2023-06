Lorenzo Pazolini recebe título de “Cidadão Piumense” nesta quarta (28)

today28 de junho de 2023 remove_red_eye144

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, recebe, na noite desta quarta-feira (28), o título de “Cidadão Piumense”, às 18 horas, no Cerimonial Avalon, próximo à Ilha do Gambá. O gestor leva para a “Cidade das Conchas”, no litoral sul do Estado, a sua admiração pelas riquezas da cidade e também a possibilidade de explanar as ações bem-sucedidas que vêm sendo adotadas na capital capixaba.

Entendendo a educação como ferramenta transformadora, Vitória está ampliando o atendimento em tempo integral na rede municipal de ensino. Saiu de quatro unidades de ensino em 2021, quando iniciou a gestão, para 17 em 2023, e tem outras oito em transição, com turmas de tempo integral e parcial (matutino e vespertino), resultando em mais 2.237 vagas nesta modalidade abertas só este ano.

A gestão também foca suas ações e seus investimentos na assistência e no resgate da dignidade e cidadania de pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Em uma ação estruturada, a prefeitura de Vitória lançou o Vix + Cidadania, que ja está em funcionamento. Ao todo, serão até 5.524 famílias em situação de extrema vulnerabilidade social inseridas em um programa que articula benefícios e oficinas de Segurança Alimentar e Nutricional e serviços e outras ofertas da Assistência Social. O programa concede um auxílio financeiro no valor de R$ 114,44 a cada integrante da família, garantindo o acesso delas a uma alimentação de qualidade e suficiente para o ano todo, reduzindo as desigualdades sociais na cidade, como também a produtos de higiene e gás de cozinha.

Outra conquista foi a implantação do Serviço de Acolhimento Emergencial Transitório, voltado para pessoas em situação de rua. O equipamento público apresentou resultados tão impactantes que levaram a atual gestão a torná-lo permanente. Funcionando nos moldes de hotelaria, o abrigo começou com 40 vagas e ampliou sua capacidade para 50 atendidos.

O abrigo oferece quatro refeições diárias, atendimento psicossocial, Educação para Jovens e Adultos – EJA – e encaminhamento para o trabalho. De sua criação até o momento, aproximadamente 550 pessoas já foram atendidas, visando assegurar o acesso da população de rua aos direitos sociais e assim, contribuir para a superação das vulnerabilidades e para a reconstrução de vínculos sociais e familiares.

A gestão também já fez várias entregas importantes, como a Emef Paulo Freire, em Inhanguetá, e está executando importantes obras, como a nova orla de São Pedro e da Curva da Jurema, a Emef São Vicente de Paulo e o Mercado da Capixaba.

De janeiro de 2021 até 12 de junho de 2023, a administração concluiu 73 obras, está executando 89 empreendimentos e projetando outras sete novas intervenções, que somam R$ 1,22 bilhão em obras em 72 bairros da capital. No mesmo período, 138 casas próprias foram reconstruídas e entregues aos seus proprietários e outras nove famílias receberam uma carta de crédito para compra da casa própria.

As obras fazem parte do Plano Vitória, lançado em setembro de 2021. O Plano Vitória é fruto do ajuste fiscal e financeiro realizado pela atual gestão e prevê ações em educação, saúde, infraestrutura, mobilidade, urbanização, habitação, equipamentos esportivos e culturais e tecnologia.

Saiba mais

Nascido em Vitória, em 20 de maio de 1982, Lorenzo Pazolini é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Aos 23 anos, passou no concurso para Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), quando ainda estava na faculdade. É pós-graduado em Gestão de Segurança Pública.

Em 2007, foi aprovado no concurso para Delegado de Polícia Civil. Na carreira em que se tornou conhecido por sua competência e atuação, trabalhou em Aracruz, depois seguiu para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, passou pela Corregedoria, atuou na Delegacia Especializada do Adolescente em conflito com a Lei (Deacle) e, em 2015, assumiu a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Com um perfil analítico e técnico junto à experiência de 12 anos em prol da sociedade como delegado, Lorenzo Pazolini decidiu entrar para a política com uma proposta de continuar com o trabalho sério que vinha desenvolvendo enquanto servidor concursado. Em sua primeira eleição, em 2018, foi eleito o 2⁰ deputado estadual mais bem votado do Espírito Santo, com 43.293 votos, permanecendo no cargo por dois anos.

Lorenzo Pazolini apresentou seu nome, sua experiência e seus conhecimentos técnicos para ser prefeito de Vitória e foi eleito com 102.466 votos.

foto Tati Beling