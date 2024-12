Prefeito Dorlei Fontão recebe Selo Ouro de Transparência Pública

today10 de dezembro de 2024 remove_red_eye44

O Prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão da Cruz, participou nesta terça-feira (10), da cerimônia de entrega de certificação do Selo de Transparência Pública, no Tribunal de Contas do Espírito Santo.

Mantendo-se como referência em gestão transparente, o município de Presidente Kennedy, através da administração de Dorlei Fontão, conquistou, pela segunda vez, o Prêmio Ouro em Transparência Pública, ampliando sua nota de 66,89 em 2023 para 94,66 em 2024, ficando acima da média nacional.

“Essas premiações consolidam o trabalho contínuo da nossa administração, que é promover políticas públicas de impacto positivo para seus cidadãos”, declara Dorlei Fontão.

Além do Poder Executivo, a Câmara Municipal de Presidente Kennedy também conquistou o Selo Ouro, mostrando que o Município tem se destacado na transparência em todos as instâncias dos poderes.