Prefeito eleito de Piúma se reúne com alguns vereadores

today28 de dezembro de 2020 remove_red_eye191

O prefeito eleito de Piúma, Paulo Cola, se reuniu na manhã de hoje (28) com alguns vereadores que se elegeram no último pleito municipal a fim de discutir a composição da nova mesa diretora do Legislativo durante o biênio 2021/2022, que acontece na próxima sexta-feira, 01 de janeiro.

Na ocasião ficou definida a seguinte chapa para a disputa: Presidente Jorge Miranda (PMB); Vice-Presidente Bernadete Calenzani (PATRIOTA) e Secretário José Carlos Araújo (PSDB).

Já o vereador Fabrício Taylor (CIDADANIA) foi indicado para ser o líder do governo.

Também fazem parte da composição do prefeito Paulo Cola os vereadores Eliezer Dias (PMN) e Bruno da Oi (CIDADANIA).

De acordo com o candidato à presidência do Legislativo, Jorge Miranda (PMB), essa nova composição da mesa diretora é para atender aos anseios da população piumense. “A formação dessa chapa tem por objetivo uma mesa diretora mais representativa e um legislativo alinhado. Lutaremos por uma Câmara aberta a diálogos com a comunidade e, com isso, construiremos saídas para a atual crise de gestão social e administrativa que o nosso município se encontra”, concluiu Jorge.