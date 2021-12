Prefeitura assina ordem de serviço para construção de mais uma creche em Guarapari

A Prefeitura de Guarapari assinou, nesta quinta-feira (02), a ordem de serviço para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil do bairro Fátima Cidade Jardim. O novo espaço educacional contará com 10 salas de aula e tem capacidade para atender aproximadamente 250 crianças.

A solenidade aconteceu na quadra da Escola Municipal Jorge Boueri Sobrinho, no bairro Bela Vista e contou com a presença do prefeito Edson Magalhães, vereadores e lideranças, presidente de associações de moradores dos bairros da região e comunidade em geral.

Na ocasião, o prefeito falou sobre a qualidade das novas creches que serão construídas. “Essa creche e as que lançamos na semana passada, são projetos ainda mais aprimorados, com salas adaptadas, espaços que irão possibilitar uma educação de qualidade para nossas crianças. Nossos projetos são pensados não só no aprendizado, mas também na situação vivenciada pelo pai e pela mãe que vai deixar o filho na creche, para ir trabalhar. Tudo que eles querem é deixar o filho em um local de qualidade, com conforto e acompanhado de profissionais qualificados. Em Guarapari temos tudo isso, porque sabemos o valor da educação no desenvolvimento da nossa cidade”, finalizou o prefeito Edson Magalhães.



O vereador Léo Dantas, representante da região no legislativo, falou sobre a importância de uma nova creche para os moradores. “Hoje estou aqui com o coração cheio de alegria, porque sei o quanto essa creche é importante para nossa comunidade. Ver esse projeto grandioso, sendo realizado pelo prefeito e sua equipe, com tanto carinho, é realmente algo que me deixa muito feliz. O olhar de Edson sobre nossa comunidade é transformador e aos poucos, estamos dando passos largos em busca de uma nova história para nossa região”, disse o vereador.