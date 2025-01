Prefeitura cria Colônia de Férias para crianças e adolescentes pela primeira vez em Guarapari

today17 de janeiro de 2025 remove_red_eye48

As férias escolares em Guarapari terão um toque especial este ano, com uma programação repleta de atividades divertidas e educativas. É a primeira vez que o município promove uma colônia de férias. Intitutlada “Férias em Movimento”, promovida pela Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), acontecerá no Complexo Esportivo “Maurice Santos”, entre os dias 20 e 24 e de 27 a 31 de janeiro de 2025.

Com opções de turnos pela manhã, das 7h30 às 10h30, e à tarde, das 13h30 às 16h, as atividades serão realizadas no próprio Complexo Esportivo e prometem momentos divertidos para crianças e adolescentes da cidade.

Lazer, aprendizado e socialização

Com o objetivo de atender crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, a colônia visa proporcionar momentos de lazer, aprendizado e socialização, promovendo o desenvolvimento físico, social e emocional dos participantes. O projeto conta com uma programação diversificada que incentiva a criatividade, o trabalho em equipe e a prática de atividades físicas, sempre priorizando a segurança e o bem-estar dos participantes.

Atividades programadas

Os dois turnos contarão com atividades variadas e dinâmicas, incluindo:

Alongamentos e exercícios físicos;

Jogos desportivos no ginásio e ao ar livre (futsal, voleibol, basquete, gincanas e recreação);

Sessões de relaxamento.

Inscrições

As inscrições para a Colônia “Férias em Movimento” são limitadas por turno e serão realizadas de forma online, por meio de um formulário acessível via QR Code. As inscrições já estão abertas.