Prefeitura da Serra abre processo seletivo para contratação de 55 médicos

today16 de novembro de 2023 remove_red_eye69

A prefeitura Municipal da Serra abriu inscrições para a contratação de 55 médicos. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 123/2023), no regime de Contrato Temporário, começaram nesta quinta-feira (16).

São 20 vagas para médico clínico geral (plantonista); 10 vagas para clínico geral para atuar na pediatria; cinco para médico clínico geral (diarista); e mais 20 para médicos do Programa de Saúde da Família.

Os interessados deverão se inscrever, exclusivamente, pelo site da prefeitura da Serra neste link. As inscrições se encerram no dia 21 de novembro, às 0h59. A divulgação do resultado final está prevista para ser feita até o dia 30 de novembro.

Vale ressaltar que as contratações deste Processo Seletivo Simplificado terão validade de um ano, a partir da data da homologação do Resultado Final, podendo ser prorrogado por igual período.

Os candidatos devem ficar atentos aos critérios do Edital nº 123/2023. Os documentos necessários, bem como as regras e o resultado, podem ser acessados no site da prefeitura da Serra.

Dúvidas podem ser esclarecidas na Secretaria Municipal de Saúde da Serra pelo telefone (27) 3245-6115.

Sobre os cargos

Médico clínico geral (plantonista) – A carga horário é de 20 horas semanais mais 4 horas de extensão por semana. O salário base é de R$ 3.718,27, mais insalubridade e extensão semanal com gratificação de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de R$ 2.389,45, além de auxílio alimentação mensal de R$ 650,00.

Médico clínico geral para atuar na pediatria – A carga horária é de 20 horas semanais, mais 4 horas de extensão por semana. O salário base é de R$ 3.718,27, mais insalubridade e extensão semanal gratificação de atendimento na UPA de R$ 2.389,45, além de auxílio alimentação mensal de R$ 650,00.

Clínico geral (diarista) – Carga horária de 20 horas semanais. O salário base é R$ 3.718,27, mais insalubridade e auxílio alimentação mensal de R$ 650,00.

Médico do Programa de Saúde da Família (diarista) – Carga horária de 40 horas semanais. O salário base é de R$ 3.718,27, mais insalubridade, incentivo e comissão, além do auxílio alimentação mensal de R$ 650,00.