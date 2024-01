Prefeitura da Serra apresenta portal do orçamento da criança e do adolescente

A prefeitura da Serra apresentou, na segunda-feira (22), o Portal de Acompanhamento do Orçamento da Criança e Adolescente (OCA). Esta é mais uma etapa de um trabalho iniciado em agosto do ano passado, com a assinatura do Projeto de Fomento e Acompanhamento da Implementação do Orçamento da Criança e do Adolescente (OCA), parceria do município da Serra com o Ministério Público do Espírito Santo.

A apresentação, que aconteceu no gabinete do prefeito, contou com a participação de parte do secretariado e de representantes do Ministério Público.

Por meio do portal, acessível pelo link: https://transparencia.serra.es.gov.br/v2/#/DetalheOrcamento, disponível no campo de Transparência da página oficial da prefeitura da Serra, é possível ter acesso aos dados referentes ao orçamento destinado a crianças e adolescentes.

A Serra é o primeiro município na Região Metropolitana a adotar o Orçamento da Criança e do Adolescente (OCA), que dispõe de uma metodologia para consolidar atividades e despesas destinadas a esse público no orçamento municipal, tendo como base o documento “Um Mundo para as Crianças”, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Agora, a partir de 2024, o OCA é parte da Lei Orçamentária Anual.

“Nosso objetivo foi criar um ambiente em que qualquer pessoa possa consultar os dados referentes ao orçamento da criança e adolescente de uma forma muito simples e didática, permitindo que a ferramenta cumpra o seu papel de informar à sociedade. Ao ter acesso às informações, é possível perceber como são significativos os valores que a prefeitura aplica em políticas públicas que guardam relação com o bem estar da criança e do adolescente”, destaca o secretário da Fazenda, Henrique Valentim.

A promotora de justiça da Fazenda Pública, Maria Clara Mendonça, avalia a importância do portal para o fomento da transparência e do controle social.

“O portal do OCA representa um destaque que permite que as pessoas, os cidadãos, enxerguem de fato quanto de recursos está sendo investido e executado nesta área. Isso melhora a governança do município, permite a participação social e o controle sobre a aplicação desses recursos, e também a revisão dos planejamentos estratégicos”.

Para a promotora de justiça da Infância e Juventude, Daniela Moyses, o nível de detalhamento do portal superou o que estava inicialmente acordado.

“Hoje foi entregue além do que a gente esperava, porque foi trazido de forma bem mais detalhada, que a gente pode ver em cada setor a utilização dos recursos para onde é para a infância e a adolescência, isso é excelente como ferramenta, não só de fiscalização, mas principalmente de transparência para o município”, destaca a promotora.

foto Dayana Souza/PMS