Prefeitura da Serra lança concurso para a saúde com 375 vagas

today26 de junho de 2024 remove_red_eye84

A Prefeitura da Serra publicou, nesta quarta-feira (26), o edital do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva da Secretaria Municipal de Saúde. Estão sendo disponibilizadas 375 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior, sendo que há vagas para ampla concorrência, pessoas com deficiência e pessoas negras.

Há oportunidades para técnicos de enfermagem e de laboratórios, médicos, dentistas e musicoterapeutas. Os vencimentos dos cargos vão de R$ 1.485 a R$ R$ 7.808,38, todos acrescidos do auxílio alimentação no valor atual de R$ 800,00.

A inscrição pode ser feita no site: http://www.idcap.org.br e acontece de 1º de julho a 6 de agosto com taxas que variam entre R$ 65 a R$ 85. A seleção contará com provas objetiva, discursiva e de títulos para cargos de nível superior.

A prova objetiva está prevista para o dia 8 de setembro e o resultado final do certame deve ser divulgado em 5 de dezembro. Todas as informações sobre o concurso estão no site da Idcap.