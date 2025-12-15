Prefeitura de Alfredo Chaves publica editais para contratações temporárias em 2026

A Secretaria Municipal de Educação (SEME) de Alfredo Chaves publicou dois editais de Processo Seletivo Simplificado visando à contratação temporária de profissionais que irão atuar na rede municipal de ensino no ano letivo de 2026. As seleções abrangem tanto o magistério quanto funções de apoio escolar, assegurando o funcionamento das unidades de ensino e o atendimento às demandas educacionais do município.

O Edital nº 011/2025 é destinado à contratação de professores regentes de classe (MAPA e MAPB), além de orientador educacional e supervisor escolar (MAPP). As vagas contemplam diversas áreas, como Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Educação Especial, Arte, Educação Física, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História e Língua Inglesa. A seleção também formará cadastro de reserva para suprir afastamentos, licenças e outras situações previstas em lei ao longo do ano letivo.

Já o Edital nº 012/2025 trata da contratação temporária de Assistente de Sala, Auxiliar de Serviços Gerais e Profissional de Apoio (Cuidador), também com formação de cadastro de reserva. Esses profissionais irão atuar nas escolas da rede municipal, com papel fundamental no apoio às atividades pedagógicas, na organização dos espaços escolares e no atendimento a estudantes com necessidades educacionais específicas.

As inscrições para ambos os processos seletivos serão realizadas exclusivamente de forma online, no site oficial da Prefeitura de Alfredo Chaves, no período de 16 a 18 de dezembro de 2025. A divulgação da classificação preliminar está prevista para o dia 19 de dezembro. Os candidatos devem ficar atentos ao correto preenchimento das informações e à escolha adequada dos cargos e áreas pretendidas, conforme os requisitos exigidos em cada edital.

Os dois editais preveem reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas, em conformidade com a legislação estadual e municipal vigente, garantindo equidade e inclusão no acesso às oportunidades de trabalho no serviço público educacional.

A classificação dos candidatos ocorrerá por meio de avaliação de títulos e tempo de serviço, sem aplicação de prova escrita. A convocação seguirá rigorosamente a ordem de classificação e estará condicionada à necessidade da rede municipal de ensino durante o ano de 2026. A aprovação no processo seletivo não garante contratação imediata, mas gera expectativa de convocação conforme surgirem as vagas.

A Secretaria Municipal de Educação reforça que todas as informações oficiais, cronogramas, convocações e resultados serão divulgados exclusivamente no site da Prefeitura de Alfredo Chaves. É de responsabilidade dos candidatos acompanhar atentamente as publicações e cumprir todos os prazos estabelecidos nos editais.

