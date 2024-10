Prefeitura de Anchieta abre processo seletivo para 18 profissões

A Prefeitura Municipal de Anchieta publicou edital para o processo seletivo para a Secretaria de Saúde com vagas para 18 profissões. As inscrições poderão ser feitas a partir de segunda-feira (4/11), online, no portal oficial do município na internet. O Edital n° 010/2024 já está disponível.

Haverá vagas para os seguintes cargos: psicólogo, assistente social, biólogo, médico/área fonoaudiólogo, médico/área pediatra 20/h semanais, médico/área pediatra 40/h semanais, farmacêutico, médico/área psiquiatra, terapeuta ocupacional, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, médico/área generalista, médico veterinário, médico/área cardiologista, médico/área ginecologista 20/h semanais, médico/área ginecologista 40/h semanais, assistente de consultório dentário.

As inscrições estarão abertas nos dias 04, 05, 06 de novembro. Confira aqui no Edital n° 010/2024 o total de vagas, a remuneração, a documentação e todas as informações sobre o processo seletivo da Prefeitura de Anchieta.