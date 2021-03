Prefeitura de Anchieta alerta para o aumento de casos de Covid-19

A Prefeitura de Anchieta reitera a preocupação com o constante aumento de casos positivos de Covid-19 registrados no município nos últimos sete dias. Desde a última quarta-feira (17) foram notificados 320 novos casos e dois óbitos em Anchieta. Só ontem (23) foram 53 novos casos e um óbito. Nesse período 75 pessoas foram diagnosticadas curadas. Por conta do aumento, o município pede que as pessoas cumpram as medidas sanitárias e de isolamento.

Os dados do último Boletim Diário apresentaram crescimento também nos casos investigados. Já são 323 pessoas sendo investigadas, ou seja, que estão aguardando o resultado do exame pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-ES). De janeiro até o fechamento desta matéria o município realizou 4.299 exames para detecção da doença (RT PCR, teste antígeno e teste rápido). Só neste mês de março foram 1.396 exames realizados em pacientes atendidos na Vila Olímpica e no Pronto Atendimento, além de outras unidades, quando necessário.

“Pedimos a população que evite aglomeração. Muitos desconsideraram o alerta desde o final do ano passado, e agora estamos sentindo o reflexo disso. Precisamos ter muito cuidado quando precisar sair”, enfatizou a secretária de Saúde, Jaudete Frontino Denadai.

Vacinação e investimentos

A vacinação contra Covid-19 segue de acordo com a quantidade de doses disponibilizadas ao município pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), obedecendo o Plano Nacional de Vacinação. A Prefeitura também este ano adquiriu mais testes rápidos, equipamentos de segurança para os profissionais da saúde e insumos para atender as unidades de saúde. Também contratou mais profissionais para aprimorar o atendimento.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Anchieta registrou 3.244 casos positivos e notificou 11.925 pessoas. 2.756 pessoas já estão curadas e lamentavelmente houve 45 óbitos em decorrência da Covid-19.

Em pronunciamento virtual realizado na última segunda-feira (22), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, confirmou o aumento de transmissão da variante B.1.1.7. do novo coronavírus (Covid-19) em solo capixaba. A orientação é que os protocolos de higienização e de distanciamento sejam mantidos e sair de casa só com extrema necessidade.