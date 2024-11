Prefeitura de Anchieta constrói duas galerias no Rio Una

A Prefeitura de Anchieta concluiu recentemente a construção de duas galerias no Rio Una, um marco importante para o desenvolvimento da infraestrutura urbana do município. A obra tem como principal objetivo melhorar a mobilidade urbana, facilitando o tráfego entre os bairros e proporcionando mais segurança para os pedestres e fluidez ao trânsito local.

Uma galeria foi construída no bairro Portal de Anchieta, conectando os dois trechos da Rua Ronilson Queiroz Junior, melhorando o acesso dos moradores à Rodovia do Sol. Já a outra foi edificada no bairro Anchieta, entre as ruas João Delfino, Dorvalina Telis e Alexandre Lima.

A intervenção foi planejada como parte de um conjunto de ações que visam modernizar a infraestrutura da cidade, atendendo às demandas da população.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, destacou que as construções garantem segurança e mais agilidade de acesso para os moradores locais. “Essas intervenções são essenciais para garantir a segurança da nossa população e promover um trânsito mais ágil e eficiente”, afirmou o prefeito.