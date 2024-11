Prefeitura de Anchieta decreta tombamento da Casa da Cultura

14 de novembro de 2024

A Prefeitura de Anchieta anuncia o tombamento da Casa da Cultura Angelina Lopes Assad, um importante marco histórico e cultural da cidade, por meio do Decreto n° 6582, assinado em 04 de novembro de 2024 pelo prefeito Fabrício Petri. Com essa medida, o prédio, localizado no bairro Porto de Cima, e todo o acervo museológico passam a ser oficialmente protegidos pela Lei Orgânica Municipal e pela Lei n° 1.631, de 30 de outubro de 2023.

A Casa da Cultura Angelina Lopes Assad possui grande valor histórico e afetivo para os moradores de Anchieta, pois foi sede da primeira Câmara Municipal e, posteriormente, abrigou a Prefeitura. Atualmente, o edifício se destaca como patrimônio afetivo e cultural, preservando memórias da história legislativa e executiva da cidade.

O tombamento foi conduzido pela Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico de Anchieta, em conjunto com o Conselho de Políticas Culturais. “A decisão reflete a preocupação em preservar o valor histórico, cultural e educacional do prédio e seu acervo, fortalecendo a identidade cultural da população e promovendo a conservação preventiva do monumento”, defende o coordenador de Patrimônio Histórico do município, Ivan Petri Florentino.

Segundo a gerente municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Maria Fernanda Barros, este é o primeiro bem tombado pelo município de Anchieta, destacando-se como um marco na preservação de seu patrimônio cultural.

História da Casa da Cultura

A Casa da Cultura Angelina Lopes Assad, localizada dentro do conjunto do casario histórico da cidade de Anchieta, funciona num dos mais significativos edifícios históricos da cidade. Construído por ação de D. Helvécio Gomes de Oliveira, então arcebispo de Mariana-MG, na segunda metade do ano de 1927, foi inaugurado em 1928 para abrigar a nova instalação da Câmara Municipal de Anchieta que, até então, funcionara dentro de uma das alas da antiga residência jesuítica, no atual Santuário Nacional de São José de Anchieta. Posteriormente, entre as décadas de 40 e 50, tornou-se a sede administrativa da prefeitura até o ano de 1990.

Em 1996 o espaço ganhou nova dimensão e significado passando a um espaço cultural e mostra da história e da identidade do povo Anchietense. Em 2008 a Casa de Cultura de Anchieta passou por obras de readequação e restauro recebendo no ato da reinauguração a casa de cultura com o nome de Angelina Lopes Assad, artista e compositora que promoveu a instrução musical e teatral dos jovens Anchietenses.

No ano de 2022, a Casa da Cultura Angelina Lopes Assad, passa a ser reconhecida pelo Cadastro Nacional de Museus, autarquia vinculada ao Ministério do Turismo por meio do Instituto Brasileiro de Museus, código: 6.45.13.1601. N° SNIIC: SP-16238, Lei n. 11.904, de 14 e janeiro 2009. (museus.cultura.gov.br).

O prédio segue uma arquitetura que reflete os padrões sociais e artísticos dos séculos XIX e XX no Brasil. Seu estilo arquitetônico é conhecido como Ecletismo, demonstrava em um só padrão a exuberância de todas as artes com o propósito de modernizar as construções e os espaços de vivência sociais.

Constituído por dois pavimentos tem o andar térreo ocupado pelas repartições da antiga câmara e intendência do Município de Anchieta e, atualmente é um auditório de pequeno porte para atividades culturais, no segundo pavimento eram realizados os bailes da cidade, e tem pintura em afresco nas paredes com as cores da bandeira do município: verde, vermelho e branco. O andar hoje abriga um rico acervo museográfico com objetos e peças doadas que percorrem a história da cidade deste a antiga aldeia de Rerigtibá, passando pela Vila Nova de Benevente e atual Anchieta.

Na fachada destaca-se o frontão com o primeiro brasão Municipal, aprovado pelo decreto n° 20 de 23 de dezembro de 1901, com a data 19 de novembro de 1892, em numeração romana, data comemorativa da autonomia dos Municípios do Estado do Espírito Santo, com um conjunto de vinte e oito estrelas, sendo a do central de cor azul, o Município, ladeado de ramos de café e cana, bases econômicas da época.

A Casa da Cultura Angelina Lopes Assad desempenha um rico trabalho no município e em outras cidades dando a conhecer a história, com o projeto de Educação Patrimonial, a instituição recebe grupos de alunos locais, turistas e pesquisadores de outros lugares, oferecendo visita guiada no sítio histórico da cidade de Anchieta e promovendo a conscientização da afetividade e da preservação e valorização da identidade cultural enquanto legados e patrimônios do povo do município.

por Dirceu Cetto

informações Ivan Petri