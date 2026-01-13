Prefeitura de Anchieta divulga calendário de pagamento dos salários de 2026

today13 de janeiro de 2026 remove_red_eye48

A Prefeitura de Anchieta divulgou o calendário de pagamento dos salários dos servidores municipais referente ao ano de 2026. A medida garante previsibilidade financeira aos trabalhadores e reforça o compromisso da administração municipal com a pontualidade e a transparência na gestão dos recursos públicos.

De acordo com o cronograma apresentado, os salários serão pagos dentro de cada mês trabalhado.

O calendário começa no dia 30 de janeiro, referente ao pagamento de janeiro, e segue com 27 de fevereiro (fevereiro), 30 de março (março) e 30 de abril (abril).

No segundo quadrimestre, os pagamentos estão programados para 29 de maio, 29 de junho, 30 de julho e 31 de agosto, contemplando os meses de maio a agosto.

Já no último quadrimestre do ano, os servidores receberão nos dias 30 de setembro, 28 de outubro, 30 de novembro e 23 de dezembro, este último antecipando o pagamento de dezembro em razão das festividades de fim de ano.

Além dos salários mensais, a Prefeitura também definiu datas importantes para outros direitos dos servidores. O 13º salário será pago no dia 15 de dezembro, enquanto os valores referentes à rescisão contratual, quando aplicável, estão programados para 31 de dezembro.

A administração municipal destaca que o planejamento antecipado do calendário permite melhor organização financeira tanto para os servidores quanto para o próprio município, fortalecendo a confiança entre o poder público e os trabalhadores.