Prefeitura de Anchieta entrega nesta sexta (12) Caps AD totalmente reformado

today11 de janeiro de 2024

A prefeitura de Anchieta realiza nesta sexta-feira (12), às 08h30, a inauguração das obras de reforma do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps Ad), localizado no bairro Guanabara. O espaço recebeu ampla reforma com diversas adaptações e melhorias.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o valor do investimento, com recursos próprios do município, foi de R$ 567 mil. Com a reforma de toda estrutura, o Caps AD ganhou novas salas e equipamentos.

A unidade oferece um serviço especializado em saúde mental, articulado com a rede de serviços em saúde, atendendo crianças, jovens e adultos com sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais ou pelo uso abusivo de álcool ou outras drogas. No local são oferecidas oficinas terapêuticas, atendimento psicológico e psiquiátrico, tratamento especializado para dependência química, entre outros.

Mais investimentos

A prefeitura de Anchieta está reformando, ao mesmo tempo, cinco unidades de saúde, na sede e no interior. Além do Centro de Atenção Psicossocial – álcool e drogas (Caps AD), estão sendo contempladas a Estratégia de Saúde da Família de Baixo Pongal; a sede da Secretaria de Saúde; o Centro de Especialidades Unificadas (CEU) e o Laboratório Central.