Prefeitura de Anchieta implanta Sistema de Comando de Operações

today27 de abril de 2020 remove_red_eye28

A Prefeitura de Anchieta implantou o Sistema de Comando de Operações (SCO), órgão consultivo e deliberativo com a função de comandar, controlar e coordenar as operações de respostas em situações críticas, como acidentes com várias vítimas, enchentes, desastres ambientais, evacuação de comunidades e pandemias. O Decreto nº 6005/2020, que cria o órgão, foi assinado pelo prefeito Fabrício Petri na última sexta-feira (24).

O objetivo do SCO é integrar os esforços dos órgãos públicos e da comunidade para enfrentar desastres causados pelo homem ou pela natureza, que coloquem em risco a integridade das pessoas, da segurança pública e do meio ambiente, estabelecendo normais gerais de ação.

Segundo o Ministério da Defesa Civil, a correta utilização do SCO permite que pessoas de diferentes organizações se integrem rapidamente em uma estrutura de gerenciamento comum, facilitando a integração das comunicações e os fluxos de informações e melhorando os trabalhos de inteligência e de planejamento para enfrentar o problema.

“Utilizando-se das melhores práticas de administração, o SCO ajuda a garantir a maior segurança para as equipes de resposta e demais envolvidos numa situação crítica”, disse o prefeito Fabrício Petri, que analisa o sistema como eficiente para garantir o alcance de objetivos e prioridades previamente estabelecidas e o uso eficiente e eficaz dos recursos (humanos, materiais, financeiros, tecnológicos e de informação) disponíveis em uma determinada situação de crise.

Conforme o decreto, assim que a situação crítica é percebida, as primeiras equipes do SCO chegam ao local e avaliam preliminarmente a situação, implementando as primeiras ações, seguindo procedimentos operacionais padronizados voltadas para o controle inicial de riscos e obtenção de maiores informações sobre o que está acontecendo.