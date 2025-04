Prefeitura de Cachoeiro adia nomeação de aprovados em concurso público

today1 de abril de 2025 remove_red_eye573

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou o adiamento da nomeação e posse dos aprovados no concurso público e do cadastro de reserva, que estavam previstas para esta quarta-feira (2). Segundo a administração municipal, a decisão foi tomada devido a questões burocráticas e contratempos legais.

Em nota oficial, a Prefeitura reafirmou seu compromisso com os candidatos e informou que uma nova data será divulgada em breve por meio dos canais oficiais. A definição do novo cronograma dependerá do envio de um relatório elaborado pela comissão especial nomeada pelo prefeito Theodorico Ferraço, conforme o decreto 35.304/2025. O grupo é composto pelo secretário municipal de Governo e Planejamento Estratégico, Edson Januário, e pelo Procurador-Geral do Município, Gustavo Moulin.

A Prefeitura também reforçou seu compromisso com a transparência e agradeceu a compreensão dos aprovados, garantindo que está adotando as medidas necessárias para regularizar a situação o mais rápido possível.