Prefeitura de Cachoeiro anuncia abono natalino de R$ 1.000 para servidores

today9 de dezembro de 2025 remove_red_eye54

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim enviará, nesta terça-feira (9), para a Câmara Municipal, um projeto de lei que garante abono natalino aos servidores públicos municipais. A iniciativa beneficia efetivos, contratados, comissionados e estagiários.

De acordo com o prefeito em exercício, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, os professores receberão R$ 1.000,00 de tíquete-alimentação extra, com recursos do MDE (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino). Para assegurar a isonomia entre todas as categorias, o município também concederá R$ 1.000,00 de tíquete-extra a todos os demais servidores públicos, incluindo estagiários, já neste mês de dezembro.

A medida representa um importante passo na valorização do funcionalismo público. Somente o pagamento do abono natalino vai injetar cerca de R$ 7 milhões no comércio local, impulsionando a economia da cidade no fim de ano.

O prefeito em exercício destacou o esforço da administração municipal em garantir avanços para os servidores e relembrou que, no mês passado, o município realizou uma ação histórica para a Educação: o pagamento do piso nacional do magistério, com retroativos desde janeiro de 2025.

“Estamos trabalhando de forma incansável para valorizar os servidores de Cachoeiro. O abono natalino só foi possível graças ao empenho de toda a gestão e ao diálogo permanente com o Poder Legislativo. Quero agradecer de forma especial ao presidente da Câmara, Alexandre Maitan, e ao vereador Paulinho Careca, que participaram das tratativas por meio da comissão formada na Casa. Essa união de esforços nos permitiu construir soluções concretas, que já começam a chegar ao bolso dos servidores. E posso garantir: este é apenas o início de um grande ciclo de valorização do nosso funcionalismo público”, afirmou o prefeito em exercício, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior.

O projeto segue agora para análise e votação dos vereadores.