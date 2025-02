Prefeitura de Cachoeiro apura irregularidades na compra e fornecimento de fraldas em 2024

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Controladoria Geral do Município, instaurou processos de auditoria para apurar indícios de irregularidades na compra de fraldas geriátricas e medicamentos para a Farmácia Municipal no ano de 2024.

O prefeito Theodorico Ferraço, assim que assumiu a gestão em 1º de janeiro de 2025, determinou uma análise aprofundada de todos os contratos da Prefeitura de Cachoeiro.

“A responsabilidade com o dinheiro público é um compromisso inegociável da nossa gestão. Qualquer indício de irregularidade será apurado com rigor, e os responsáveis responderão pelos seus atos. Determinamos total transparência e controle para garantir que recursos essenciais sejam utilizados corretamente,” afirmou Ferraço.

Um dos relatórios, da Secretaria Municipal de Saúde, aponta indícios de desvios de cerca de 200 mil fraldas descartáveis no ano de 2024, além de fornecimento do produto pela Farmácia Municipal para pessoas já falecidas.

Um dos contratos também revela uma carta de crédito de mais de 18 mil fraldas com um dos fornecedores que estaria em desacordo com a legislação.

Após levantamento da equipe da Secretaria Municipal de Saúde foi identificada a compra de 950 mil fraldas em 2024, no valor de R$ 1.479 milhão. Quando apurada a dispensação de fraldas no ano de 2024 até janeiro de 2025, registrados pelos atendentes do sistema HORUS, foi verificada a entrega de 681.254 fraldas entre 2024 a janeiro de 2025. Mas no estoque físico só tem 65.350 fraldas, enquanto deveria ter aproximadamente 269 mil.

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) já foi informado das auditorias em andamento e será encaminhado os relatórios conclusivos para investigação dos indícios de improbidade administrativa ou crimes contra a administração pública.

A secretária municipal de Saúde, Renata Fiorio, destaca a transparência da gestão pública municipal com rigor nas contas da Prefeitura e fiscalização minuciosa dos contratos.

“Nosso compromisso é com a lisura e a boa gestão dos recursos públicos. Estamos conduzindo essa auditoria com total transparência e rigor técnico, pois não podemos permitir que falhas comprometam o atendimento à população. Vamos continuar acompanhando de perto todos os contratos para evitar desperdícios e garantir um serviço de qualidade para os cidadãos cachoeirenses”, afirmou Renata Fiorio.