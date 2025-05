Prefeitura de Cachoeiro entrega equipamentos a abrigos do município

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim deu mais um importante passo na valorização da política de assistência social ao realizar, na tarde desta quinta-feira (15), a entrega de novos equipamentos para os serviços de acolhimento institucional da cidade. O investimento de aproximadamente R$ 35 mil contempla o Aprisco Rei Davi, o Recanto da Criança e o Abrigo Provisório para Adultos e Famílias.

Foram entregues máquinas de lavar, fogões, geladeiras, ventiladores, micro-ondas, entre outros itens, que vão melhorar significativamente a infraestrutura e as condições de trabalho nos abrigos, além de proporcionar mais conforto e qualidade de vida às pessoas acolhidas.

O Aprisco Rei Davi é um serviço de acolhimento institucional municipal que oferece acolhimento provisório para crianças de 0 a 12 anos, inclusive aquelas com deficiência, que estejam em situação de risco ou sob medida de proteção.

Já o Recanto da Criança atende, de forma excepcional, adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, também incluindo o público com deficiência. O município ainda conta com o Abrigo Provisório para Adultos e Famílias, destinado ao acolhimento emergencial de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As unidades de acolhimento dispõem de estruturas com atividades pedagógicas, recreativas e de assistência social, além de atendimento especializado para crianças e adolescentes com necessidades específicas, garantindo um ambiente seguro e humanizado.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Norma Ayub, destacou a importância da ação e reafirmou o compromisso da gestão com a dignidade e o bem-estar dos cidadãos que precisam do apoio do poder público.

“É com imensa alegria que estamos aqui hoje para realizar a entrega de equipamentos essenciais que melhorarão significativamente a estrutura e o dia a dia dos nossos serviços de acolhimento. Essa entrega simboliza nosso compromisso com a dignidade e o cuidado. Cada ação como esta reforça que a política de assistência social precisa ser feita com presença, com responsabilidade e, acima de tudo, com amor. Agradeço a cada servidor, cuidador, coordenador e parceiro envolvido. Vocês fazem a diferença todos os dias na vida das nossas crianças, adolescentes e famílias”, afirmou Norma.

Com ações como essa, a Prefeitura de Cachoeiro segue investindo em uma rede de proteção social cada vez mais eficiente, acolhedora e comprometida com o desenvolvimento humano.

A importância dessa iniciativa vai além da entrega de equipamentos. Trata-se de um fortalecimento efetivo da política pública de assistência social no município. Os serviços de acolhimento institucional representam um dos pilares fundamentais na garantia dos direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade, assegurando não apenas abrigo, mas também dignidade, proteção e oportunidades de reconstrução de vidas.

