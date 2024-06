Prefeitura de Cariacica entrega 13 ruas em Vila Prudêncio com recurso de emendas de Gandini

Após 53 anos de fundação, o bairro recebeu intervenções, que incluem melhoria e ampliação da rede de drenagem, pavimentação das vias, acessibilidade das calçadas e plantio de grama. Ao todo, 5 mil moradores vão ser beneficiados

Cariacica completou 134 anos e os moradores do bairro Vila Prudêncio têm um motivo especial para comemorar. É que eles acabam de receber das mãos do prefeito Euclério Sampaio (MDB) a pavimentação e drenagem de 13 ruas. As obras foram realizadas com recursos do governo do Estado, no valor de R$ 8,2 milhões, a partir de emendas direcionadas pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD).

As ruas contempladas são: Sonho Lento, Ouro Preto, Itabira, Furnas, Poços de Caldas, Belo Horizonte, Conselheiro Lafaiete, Uberaba, Resplendor, Abaeté, Raposo, Venda Nova e Visconde do Rio Branco.

A entrega foi feita no dia 19, durante evento realizado na Avenida Visconde do Rio Branco, que contou com as presenças de Euclério e de Gandini. Em seu discurso, o prefeito fez questão de ressaltar a importância da parceria com o governador Renato Casagrande (PSD) e, também, com o parlamentar.

“Cariacica tem uma das menores receitas per capita do Estado e o maior número de problemas. Pela arrecadação do município, do bairro, a gente não faria nem uma rua. Com a parceria do governador Renato Casagrande e do nosso deputado Fabrício Gandini, isso foi possível”, destacou.

A ordem de serviço foi assinada por Gandini em fevereiro do ano passado. O recurso foi disponibilizado pelo governo do Estado, na forma de emenda parlamentar.

O bairro recebeu intervenções que incluem melhoria e ampliação da rede de drenagem, pavimentação das vias, acessibilidade das calçadas e plantio de grama, que vão contemplar cerca de 5 mil moradores.

O investimento total foi de R$ 8,2 milhões para 22 mil metros quadrados de pavimentação e 3,9 mil metros de drenagem. Nas obras foram executados 14.680 metros quadrados de pavimentação asfáltica e outros 7.320 metros quadrados com blocos intertravados, além dos serviços de drenagem, calçamento, meio-fio e sinalização vertical e horizontal.

As melhorias atendem a um antigo pedido dos moradores, uma vez que Vila Prudêncio tem 53 anos de fundação e as ruas ainda não estavam pavimentadas. Segundo os relatos, a comunidade sofria com a poeira, causadora de doenças respiratórias, e a lama, que impedia os moradores de deixarem as suas casas nos dias de chuva.

“Estive no evento de inauguração, comandado pelo meu amigo, o prefeito Euclério Sampaio. Aproveito para agradecer ao governador Renato Casagrande. Com a ajuda dos dois, conseguimos melhorar a qualidade de vida dos moradores. Agora, houve valorização dos terrenos e casas, e todos estão felizes! Por meio do nosso trabalho em Vila Prudêncio, parabenizo todos os cariaciquenses!”, discursou Gandini.