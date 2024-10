Prefeitura de Guarapari abre inscrições para Processo Seletivo

today13 de outubro de 2024 remove_red_eye103

No estado do Espírito Santo, a Prefeitura de Guarapari anuncia a abertura de um novo Processo Seletivo, com o objetivo de preencher duas vagas e formar cadastro reserva para o cargo de Médico Clínico Geral.

De acordo com o edital, para concorrer à oportunidade é necessário que o candidato tenha curso superior de medicina e devido registro no Conselho Regional de Medicina.

Ao ser admitido, o profissional deverá cumprir jornadas de 40 horas semanais e contará com remuneração mensal de R$ 8.763,23.

LINK EDITAL:

https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/selecao/175/175-edital-semsa-no-016-2024-medico-clinico-geral-1728647121.pdf

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever no período de 14 a 18 de outubro de 2024, presencialmente, na sede administrativa da SEMSA, localizada na Rua Adamastor Antônio da Silva, Muquiçaba, Guarapari, das 9h às 11h e de 13h às 16h30.

A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos e experiência profissional, conforme os critérios de pontuação descritos pelo edital.

O Processo Seletivo terá validade do Edital de um ano contados a partir da publicação da homologação do Resultado Final e/ou assinatura do primeiro contrato, sendo os contratos celebrados por seis meses, podendo ou não ser renovado por igual período, a critério da Administração Direta.