Prefeitura de Guarapari abre inscrições para recebimento de mudas do programa Guarauva

today30 de junho de 2020 remove_red_eye49

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura – Semag abriu nessa terça-feira (30), as inscrições para os interessados em participar do programa de viticultura do município.



Até o dia 14 de julho, os produtores interessados poderão adquirir mudas de uvas através do programa Guarauva. Cada produtor pode receber de 50 a 500 mudas, podendo ser alterado mediante a demanda.

As inscrições devem ser realizadas na sede da Semag, situada na Rodovia Jones do Santos Neves, 3656, Muquiçaba.

Iniciado em julho de 2018, na região de montanhas da cidade saúde, o programa Guarauva tem o objetivo de promover o desenvolvimento rural sustentável e é realizado pela Prefeitura de Guarapari, através da Semag, em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Ao todo, 43 agricultores em 17 comunidades rurais participam do programa. De início, eles receberam os diagnósticos de suas propriedades para verificar a possibilidade de plantio. Além disso, foi elaborado o plano de produção de cada produtor que recebeu a capacitação necessária para o plantio e a colheita da fruta.

Somente em 2018 foram distribuídas 12 mil mudas de espécies para consumo in natura (mesa) e suco. Para a mesa foram inseridas as mudas do tipo Niagara Rosada. Para suco, vinho e consumo de frutas sem sementes, foram entregues mudas das espécies Niagara, Vitória, Ises e Carmem. A intenção é expandir o programa de acordo com a demanda e a solicitação de outros produtores.

Mais informações na Semag, telefone: (027) 3621-7708