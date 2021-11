Prefeitura de Guarapari já castrou mais de 800 cães e gatos só neste ano

A prefeitura de Guarapari, por meio do Programa Municipal de Controle Populacional de Cães e Gatos – Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), já castrou 850 animais neste ano.

Desde a criação do programa, em 2017, foram feitas mais de cinco mil castrações. “O município de Guarapari foi o primeiro a criar a política pública permanente de controle populacional de cães e gatos do Espírito Santo, no ano de 2017. No momento, nossa prioridade tem sido o atendimento dos animais em situação de rua, mas o CCZ já está preparando um novo cronograma de castrações para atender animais que possuem tutores”, disse a gerente de vigilância ambiental do órgão, Lorena Santos da Silva.



Outros detalhes sobre a castração de cães e gatos podem ser obtidos na sede do CCZ, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, na Rua Monazita, bairro Santa Mônica, ou pelo telefone (27) 3262-1456.