Prefeitura de Guarapari lança edital para barracas no Esquenta Guarapa na Orla do Canal

today28 de janeiro de 2025 remove_red_eye101

A Prefeitura de Guarapari lançou um edital voltado para empreendedores que desejam expor e comercializar seus produtos durante o Esquenta Guarapa. O evento acontece entre os dias 07 e 08 de fevereiro, na Orla do Canal, no Centro da cidade, como parte da programação do Novo Verão 2025.

Ao todo estão disponíveis 20 vagas, sendo 10 para barracas de gastronomia e outras 10 para artesanato. Essa é uma oportunidade única para empreendedores locais que buscam fortalecer seus negócios e destacar a cultura e os produtos guaraparienses.

Os interessados devem consultar o edital, disponível no site oficial da Prefeitura: CLIQUE AQUI

As inscrições serão realizadas presencialmente nos dias 28 e 29 de janeiro, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida Munir Abud, nº 234, Praia do Morro. O atendimento será das 9h às 17h.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo do edital é garantir uma organização justa e democrática, promovendo talentos locais e criando um ambiente de valorização da cultura, gastronomia e artesanato de Guarapari.

O secretário de Cultura, Peterson de Castro, reforça a importância da iniciativa. “É com grande entusiasmo que a Secretaria de Cultura anuncia a abertura de 20 vagas para artesanato e gastronomia no Programa de Verão. Este é um evento que visa promover o talento local e aproximar a comunidade das mais diversas expressões culturais e gastronômicas. A Orla do Canal de Guarapari será o palco dessa celebração, e estamos muito felizes em oferecer essa oportunidade para que profissionais dessas áreas possam apresentar suas produções ao público. Convidamos todos a se inscreverem e participar desse momento único em nossa cidade. As vagas são limitadas, então não deixem de garantir o seu espaço!”

O Esquenta Guarapa promete atrair visitantes e moradores, movimentando a economia local e fortalecendo os laços culturais. Para os empreendedores, é a chance de expor seu trabalho em um dos eventos mais esperados do verão de Guarapari.