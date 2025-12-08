Prefeitura de Guarapari lança novo canal 0800 da Ouvidoria

A Prefeitura de Guarapari deu um novo passo na modernização dos serviços públicos com o lançamento do canal telefônico 0800 027 0065, exclusivo para atendimento da Ouvidoria Municipal. O novo número permite que moradores, turistas e comerciantes entrem em contato de forma gratuita, facilitando o registro de sugestões, denúncias, elogios e solicitações diversas.

O canal faz parte do Guarapari Digital, projeto que vem transformando a relação entre a administração pública e a população por meio da tecnologia, ampliando o acesso às informações e tornando os serviços municipais mais ágeis e eficientes.

Segundo o secretário municipal de Administração, Ricardo Rios, a nova ferramenta representa um salto importante na oferta de atendimento público. “A Ouvidoria é a ponte direta entre o cidadão e a gestão municipal. Com o 0800 estamos garantindo que qualquer pessoa, de qualquer região, possa ser atendida de forma rápida, gratuita e sem barreiras. Esse é um compromisso do Guarapari Digital: aproximar, modernizar e facilitar o acesso para todos”, destacou.

“Estamos construindo uma cidade mais conectada e humana. O novo 0800 da Ouvidoria não é apenas um número, é uma porta aberta para que as pessoas participem, opinem e nos ajudem a melhorar Guarapari todos os dias”, afirmou o prefeito Rodrigo Borges.

Com o novo canal, o município espera ampliar o número de atendimentos, fortalecer o diálogo com a população e agilizar a resolução das demandas registradas. O novo canal da Ouvidoria de Guarapari é pelo número 0800 027 0065, ligação gratuita. O atendimento é de segunda a sexta-feira, em horário comercial.