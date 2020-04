Prefeitura de Guarapari orienta responsáveis por imóveis de aluguel

today8 de abril de 2020 remove_red_eye13

Neste combate a pandemia do Covid-19, inúmeras medidas necessárias foram adotadas pela Prefeitura de Guarapari, em consonância com o Governo Estadual e com o Governo Federal. Desta forma, a Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec) está realizando uma campanha de conscientização em condomínios e casas de aluguel para que cumpram os decretos municipais, no que se trata de imóveis de aluguel.

A equipe da Setec orienta os síndicos, os administradores de condomínio e os proprietários de imóveis de aluguel para temporada sobre o decreto 207/2020, que estabelece a suspensão as atividades de locação temporária de casas e apartamentos para atendimento do fluxo turístico, durante este período de pandemia.



Além disso, os profissionais apresentam o decreto 204/2020, que recomenda aos síndicos ou administradores de condomínio, que informem à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), chegada/permanência de pessoas nos prédios, advindas de outros países ou de municípios com incidência de Covid-19. Durante a visita da equipe foi entregue um questionário que também está disponível no link: https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/files/comunicacao/oficio-e-ficha—condominios.pdf

A Secretária de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, Letícia Regina, explica que o momento não é de lazer e sim de isolamento social. “Gostamos de receber as pessoas, mas esse não é o momento. Pedimos que as pessoas remarquem suas vindas para outra data, quando tudo isso passar. Agora temos que preservar a vida, o que é primordial”, finalizou Letícia.