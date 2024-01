Prefeitura de Guarapari seleciona estagiários de nível superior

A prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), irá selecionar estagiários, destinados ao Programa Criança Feliz (PCF). As oportunidades são voltadas para estágio remunerado (não obrigatório), de nível superior, nas áreas de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia, com foco na atuação como visitador do referido Programa.

Locais de atuação do Programa:

Adalberto Simão Nader

Alto São João do Jabuti

Amarelos Acapulco

Arraial Jabuti

Barro Branco

Bela Vista

Boa Esperança

Camurugi

Fátima Cidade Jardim

Fundão

Gramarim

Itapebussu

Jardim Guarapari

Lagoa Dourada

Lagoa Funda

Maxinda

Muquiçaba

Nossa Senhora da Conceição

Nossa Senhora de Fátima

Pau D’Alho

Rio Calçado

Rio Grande

São Gabriel

São José

Serra Queimada

Sol Nascente

Todos os Santos

Várzea Nova

Inscrições Online

Os interessados em participar poderão realizar suas inscrições online no período de 25/01 a 05/02, por meio do formulário disponível no Google Forms. O endereço eletrônico para acesso ao formulário é: https://forms.gle/yaHj3JjZRykZpwuP8.

Entrevistas Individuais

Após a análise das inscrições, os candidatos selecionados serão convocados para a segunda etapa do processo, que consistirá em entrevistas individuais. Essas entrevistas estão programadas para ocorrerem nos dias 15 e 16 de fevereiro.

Resultado Final:

O resultado final será divulgado no dia 20/02/2024, na sede administrativa da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania. O endereço é Rua Marcílio Dias, nº 399, Edifício Rei dos Reis, Muquiçaba, e o horário de divulgação será das 8h às 17h.

Para mais informações: (27) 3261-5444