Prefeitura de Marataízes premia alunos em concurso sobre Sustentabilidade Ambiental

today5 de junho de 2023 remove_red_eye71

A prefeitura de Marataízes realizou na manhã de segunda-feira (05), a premiação do concurso “Sustentabilidade Ambiental dos Recursos Hídricos de Marataízes” que ocorre desde 2016.

Os alunos foram premiados nas categorias: desenho infantil, desenho, poesias e curtas ambientais. O evento abrange toda a rede municipal de ensino, desde a pré-escola até a EJA. O projeto foi desenvolvido em comemoração ao dia Mundial do Meio Ambiente, e visa apresentar os principais recursos hídricos de Marataízes, por meio de desenhos, poesias e também dos curtas ambientais que foram produzidos pelos estudantes e divulgados no YouTube.

Além disso, o objetivo do concurso é conscientizar a população sobre a importância da sustentabilidade ambiental, levando informações sobre o assunto e o equilíbrio na utilização dos recursos naturais, e busca diminuir a exploração do meio ambiente e a poluição irracional para que as gerações futuras tenham meios de atender as suas necessidades básicas.

Confira abaixo os alunos premiados:

Categoria Desenho Infantil

1° Luiza Fernandes Simões – CMEI “ADEMAR PAES BATISTA”

2° Maria Vitória Simões – CMEI “PRISCILA FERREIRA DA SILVA”

3° Nicole Silva Almeida – EMEIF “THIAGO SILVA VIDAL”

Categoria Desenho

1° Taffiny Alves Vidal – EMEIF “THIAGO SILVA VIDAL”

2° Ana Beatriz Fernandes – EMEF “PASTOR JOSÉ ABRAÃO”

3° Beatriz Brito Oliveira – EMEF “MARIA DE FATIMA AMORIM GOMES”

Categoria Poesia

1° Vitor Garcia Alves – EMEIEF “SEBASTIÃO DE ALMEIDA FERREIRA

2° Alice Ribeiro Fernandes – EMEIEF “BOA VISTA DO SUL”

3° Millena de Oliveira Matias – EMEIEF ” PROFESSORA MARIA DA COSTA MACHADO”

Categoria Curtas Ambientais

1° Turma 9° A – EMEF “MARIA DA GLÓRIA NUNES NEMER

2° Turma 9° A – EMEF “NAGIB MELEIP”